Arrone, cacciatore muore per un malore

Stava cacciando all’interno di un bosco sul Colle dello Stubbio – nel territorio comunale di Arrone, ai confini con quello di Polino – quando è stato colto da un malore. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo, di circa 70 anni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica, inutile il tentativo di salvarlo da parte degli operatori sanitari del 118 e del Sasu, il Soccorso alpino e speleologico Umbria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione – coordinati dal comandante Antonio Melchiorri – per gli accertamenti del caso.

