Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni in azione nella tarda mattinata di sabato ad Arrone, in località Isola, nell’area industriale del piccolo comune del Ternano. Il 115 si è attivato a causa di un incendio che ha coinvolto il tetto – distrutto e parzialmente crollato – di una palazzina isolata: sul posto sono intervenute quattro squadre per un totale di altrettanti mezzi. Nessuna persona coinvolta. I danni sono ingenti.

Seguono aggiornamenti