Asm Terni a caccia di laureati in ingegneria. La società ha pubblicato la procedura di selezione per l’assunzione, di seguito i dettagli.

Si parla di tre posizioni: un laureato o una laureata in ingegneria da inserire nell’area IT, Cyber & Innovation – Unità R&D, un laureato o una laureata in ingegneria da inserire nell’unità servizi ambientali e un laureato o una laureata in ingegneria da inserire nel settore idrico. Tutte le info sono sul portale www.asmterni.it.

«Si invitano i candidati interessati a consultare attentamente la documentazione e a presentare la propria candidatura entro il 7 novembre seguendo le modalità indicate nel bando».