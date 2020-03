Asm Terni, misure anti-Covid a 360 gradi

del Presidente e Direttore generale di Asm Terni Spa

Asm Terni Spa, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Cvodi-19 tutelando la salute dei cittadini e dei propri lavoratori, ha tempestivamente costituito un comitato per la prevenzione, costituito da tutti i dirigenti e dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, allargato all’occorrenza ai rappresentanti della sicurezza dei lavoratori e ai rappresentanti sindacali interni. La sua costituzione ha permesso di affrontare in maniera organizzata e strutturata l’emergenza, con misure e iniziative in linea con i Dpcm emanati dal Governo italiano. A seguire le azioni attivate:

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TEMPO DI COVID-19

Per i cittadini

Azioni comunicative costanti e aggiornate, su media tradizionali e social, in particolare per le modalità di raccolta dei rifiuti secondo le linee guida dell’Iss (Istituto superiore di sanità);

lavaggio delle strade con acqua e ipoclorito di sodio in concentrazioni inferiori all’1%;

interventi di sanificazione puntuale nelle aree antistanti luoghi a possibile concentrazione umana: supermercati, farmacie, uffici postali.

Per gli utenti, i visitatori e i fornitori

Misure idonee al distanziamento sociale e/o comunque atte ad evitare assembramenti di utenti, e visitatori/fornitori

riduzione e/o chiusura completa delle attività di sportello, con potenziamento dei contatti telefonici attraverso numero verde;

ingressi contingentati nelle sedi (Terni, Narni, Orvieto);

chiusura centri comunali di raccolta dei rifiuti (Ccr) – misura adottata da tutti i gestori e gli operatori nel settore dell’igiene ambientale;

affissione informativa specifica dell’Iss (Istituto superiore della sanità): porte di ingresso, spazi comuni, corridoi.

Per i dipendenti

Rafforzate misure per massima sicurezza:

attivazione dello smart-working (lavoro agile), riducendo al minimo la presenza dei dipendenti nelle sedi;

utilizzo di video-conferenza;

blocco trasferte e tirocini formativi;

fornitura di strumenti Dpi (Dispositivi di protezione individuale) per la protezione di tutti i dipendenti, con particolare attenzione ai lavoratori del Sia (Servizio igiene ambientale) impegnati nel mantenimento della raccolta e trasporto rifiuti, attraverso la chiusura dei locali spogliatoio, laddove possibile, e installazione di nebulizzatori dell’aria nei locali a maggiore affollamento potenziale;

variazione dei turni di lavoro, così da ridurre la presenza concomitante degli operatori, con attività limitate ai soli interventi necessari;

sanificazione di tutti i locali in tutte le sedi aziendali (Terni, Narni, Orvieto);

pulizia e sanificazione di tutti mezzi aziendali;

collocazione di dispenser di gel sanificante nei vari locali e produzione con il proprio laboratorio di gel per le mani secondo la ricetta stechiometrica indicata dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità);

stipula di una polizza assicurativa collettiva Covid-19 per tutti i dipendenti che comprende: indennità giornaliera, indennità di convalescenza e pacchetto post-malattia.

Asm Terni Spa, consapevole della necessità di dover continuare a garantire servizi essenziali e di interesse pubblico, ringrazia tutti i propri dipendenti che, nel rispetto delle misure adottate, con spirito di abnegazione e collaborazione, e con il massimo impegno continuano il proprio lavoro consentendo alla cittadinanza di fruire di quei servizi essenziali (dalla distribuzione dell’energia elettrica alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, dalla gestione delle reti del gas a quelle della rete idrica).