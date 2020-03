Terni, positivo in Asm: scattano le misure

Un magazziniere di Asm Terni Spa positivo al tampone per il Covid-19. La notizia è riportata domenica mattina nell’edizione cartacea de Il Messaggero di Terni. L’uomo è un magazziniere di mezza età, la cui positività – riscontrata nella giornata di venerdì 20 marzo – ha fatto scattare l’isolamento coattivo per lui e quello fiduciario, a seguito di indagine epidemiologica della Usl Umbria 2, per tutta una serie di persone e figure, fra cui il direttore generale Stefano Tirinzi, operanti all’interno della municipalizzata e che nei giorni precedenti avevano avuto contatti con il lavoratore.

Da venerdì, pertanto, tutti i diretti interessati sono finiti in quarantena ed è stata eseguita la disinfezione degli uffici. Altri dipendenti di Asm sono stati invitati a lavorare da casa, in modalità smart working, per consentire il coordinamento e la prosecuzione dei servizi essenziali come la sanificazione delle strade e la raccolta dei rifiuti, secondo il piano di emergenza stabilito. Da quanto si apprende, il dipendente positivo – operativo presso il magazzino centrale – è in discrete condizioni di salute.

