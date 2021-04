Assembramenti e mascherine: 15 multe nel weekend a Terni

Sono 15 le sanzioni Covid elevate dalle forze dell’ordine a Terni durante il fine settimana appena trascorso. I controlli, disposti dal questore Bruno Failla, hanno visto in campo polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. In totale sono state identificate 184 persone e controllati 71 veicoli, oltre ad 11 esercizi pubblici. Sotto la lente ci sono finite, in particolare, alcune vie del centro storico e i principali luoghi di aggregazione giovanile. Oltre le 15 multe relative a violazioni in materia di Covid, sono stati elevati anche 2 verbali per il mancato rispetto del Codice della strada. «I controlli – spiega la questura – verranno ripetuti anche nei prossimi giorni e questa mattina (lunedì, ndR), in sede di tavolo tecnico, il questore Failla ha disposto un ulteriore dispositivo di prevenzione, all’entrata e all’uscita delle scuole, per evitare assembramenti e il non corretto uso delle mascherine, in concorso con BusItalia e le altre forze di polizia».

