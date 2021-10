Falsi incidenti per avere risarcimenti: quattro denunce

L’indagine è partita grazie ad alcune denunce presentate da fa un agente assicurativo locale dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento danni per un incidente stradale avvenuto nell’area del napoletano. La polizia Stradale di Orvieto si è attivata e nel giro di poco tempo ha ricostruito la vicenda: quattro persone sono state denunciate perché stipulavano assicurazioni con documenti contraffatti per inscenari falsi sinistri stradali e ottenere così i soldi dalla compagnia assicuratrice.

L’obiettivo

L’assicuratore tuttavia si è accorto da subito di alcune incongruenze tra la documentazione presentata per la stipula e le informazioni presenti nella denuncia dell’incidente. Non ci ha pensato due volte e ha contattato la polizia di Stato: la Stradale è entrata in azione scoprendo che c’era un’organizzazione composta da tre uomini ed una donna. Erano loro a produrre documenti contraffatti – viene riferito – che, tra l’altro, attestavano la residenza ad Orvieto. Inoltre stipulavano assicurazioni con due obiettivi illeciti, vale a dire pagare un premio inferiore rispetto a quello che sarebbe dovuto essere corrisposto per la residenza in Campania (1.300 euro in più) e chiedere il risarcimento danni per falsi incidenti stradali.

Truffa

I dati non veritieri forniti dalla compagnia assicuratrice hanno reso complicata l’indagine, conclusa comunque con esito positivo con un poker di denunce per tentata truffa aggravata in concorso, falsità materiale e sostituzione di persona.