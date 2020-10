Gira in auto con mazza baseball e manganello: 20enne nei guai

Stava girando nella zona della frazione di Petrignano, ad Assisi, con una mazza da baseball all’interno dell’auto. Un 20enne di Deruta è stato bloccato e denunciato dai carabiniei dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica della guida in stato di alterazione psico-fisica, legato all’uso di sostanze stupefacenti.

La scoperta

Il giovane ha subito manifestato nervosismo quando è stato fermato dai militari, mostrando anche difficoltà nel parlare. Nella perquisizione veicolare sono saltati fuori – era sotto il sedile del conducente – una mazza da baseball in metallo da 85 centimetri, uno spray urticante ed un manganello telescopico. Oltre alla denuncia per lui c’è il ritiro della patente.