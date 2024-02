Assisi, 2° ‘Fiera del lavoro’ per il turismo: 75 posti a disposizione per i giovani

Tutto pronto ad Assisi per la 2° edizione della ‘Fiera del lavoro’ per il settore turistico, l’evento organizzato dall’istituto alberghiero e da Anpal Servizi (dal 1° marzo cambierà denominazione in Sviluppo Lavoro Italia Spa). Saranno circa 170 gli studenti interessati dall’iniziativa: incontreranno 25 aziende del territorio per presentare i curricula e sostenere colloqui di selezione. «Le imprese del settore offriranno 75 posti di lavoro», viene sottolineato.

Il ‘tourism job day’ inizierà alle 9 nella sede della scuola, in via Diaz. «L’obiettivo è duplice: aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e sostenere le imprese del turismo nella ricerca di personale qualificato». I posti di lavoro saranno per 24 posizioni per addetti ai servizi di sala, 22 relative alla cucina, 13 per addetti ai servizi di accoglienza, 10 per addetto al bar e 6 in ambito di pasticceria. L’evento di lunedì 26 febbraio è frutto della collaborazione – promossa e sostenuta da Anpal Servizi – tra l’Istituto alberghiero, i centri per l’impiego di Arpal Umbria, il servizio di mobilità internazionale Eures e la Camera di Commercio dell’Umbria.