Assisi, si schianta contro il guardrail: ferito in maniera lieve

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 248, che va ad Assisi a Petrignano, all’altezza dell’incrocio per San Martino. Una sola l’autovettura coinvolta il cui conducente – a dispetto dei gravi danni al veicolo e al guardrail – ha riportato conseguenze fortunamente non gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Assisi e le forze dell’ordine, quest’ultime per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

