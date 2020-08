Assisi, spacciatore minorenne preso dall’Arma dopo la fuga

Un giro di droga – hashish e marijuana – incentrato su uno spacciatore minorenne ed acquirenti per lo più coetanei, ad Assisi: è stato scoperto dai carabinieri del Nor che hanno arrestato il giovanissimo pusher.

L’inizio

L’indagine è partita quando un minore assisano si è presentato, insieme ai genitori, presso il comando Compagnia dell’Arma, denunciando – referto alla mano – di essere finito in ospedale per ‘overdose’ da hashish. I militari, oltre ad identificare nel giro di poco tempo il giovanissimo spacciatore di origine albanese, sono riusciti a risalire alla numerosa clientela, della zona, a cui il ragazzo forniva periodicamente la droga. Convocati in caserma, gli acquirenti, dopo iniziali reticenze, hanno tutti ammesso gli acquisiti dello stupefacente e indicato nel minorenne albanese, il loro ‘fornitore di fiducia’.

Preso

Di concerto con la procura presso il tribunale per i minorenni di Perugia, si è giunti così all’emissione di una misura restrittiva che inizialmente non è stata applicata, visto il repentino rientro in Albania del ragazzo, forse insospettito dai numeri clienti chiamati dai carabinieri. Ma è stata solo questione di tempo: quando è rientrato in Italia all’aeroporto ‘San Francesco’ di Perugia, il giovane ha trovato ad attenderlo i carabinieri che hanno così applicato il provvedimento.