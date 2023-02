Ast, accordo di programma verso la conclusione: tête-à-tête in Regione

Un tête-à-tête per fare il punto della situazione sull’accordo di programma e gli investimenti previsti da circa 1 miliardo di euro. Si è svolto giovedì pomeriggio a Perugia e ha riguardo l’Ast: la presidente della Regione Donatella Tesei, il presidente di Ast Arvedi Giovanni Arvedi, il sindaco di Terni Leonardo Latini e l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni hanno incontrato le organizzazioni sindacali.

L’aggiornamento ed il riepilogo

La Regione sottolinea che la proprietà, su input dei sindacati, incontrerà in casa Ast le parti sociali per un confronto ed esporre il piano in modo più dettagliato. In loco anche il neo amministratore delegato Dimitri Menecali e il vicepresidente Mario Arvedi Caldonazzo: «L’Umbria –le parole di Tesei – punta molto sulla sostenibilità di cui è portabandiera e modello in Italia. Per questo, ritengo che lo sviluppo industriale di Ast e l’aspetto ambientale, da recuperare rispetto al passato, devono andare di pari passo. Ho chiesto all’azienda, trovando disponibilità in tal senso, uno sforzo di investimento ed attenzione». Nel corso del confronto è stata evidenziata la necessità di una «programmazione a lungo respiro in grado di non condizionare la futura produzione. Politiche, anche queste, che fanno parte dell’Accordo di programma di cui si è ripercorso l’iter fin qui intrapreso, che vede come tappe fondamentali fine luglio 2022 quando presso il Ministero per l’Ambiente e la Sostenibilità Energetica si è tenuto un incontro tra l’azienda, il Mase, il Ministero per le Imprese e il made in Italy, Invitalia, Regione Umbria e Comune di Terni per discutere delle modalità di sostegno della proposta di investimento per un piano di riconversione e messa in sicurezza del sito e degli impianti Ast, con quantificati investimenti dell’azienda di circa 960 milioni di euro. In quella sede è stata confermata la necessità di tempi rapidi, strumenti adeguati e risorse certe in merito alle esigenze dell’azienda con particolare riferimento al Pnrr (idrogeno) e investimenti a finalità ambientali. A quell’incontro ne è succeduto un altro ad inizio ottobre 2022, ponendo temi tecnici, amministrativi e procedurali, molto precisi, e suggerendone anche soluzione. Il ministero, successivamente è stato estremamente rassicurante sia sul procedimento, che sulla disponibilità di strumenti agevolativi».

Verso la conclusione dell’accordo



Lo scorso 19 gennaio c’è stata un’altra riunione al ministero dell’ambiente: «Sono state così confermate le strette interlocuzioni in corso tra i ministeri e l’azienda, rispetto alla strumentazione agevolativa da mettere in campo, ed è stato indicato come orizzonte temporale per la conclusione delle attività di competenza dei Ministeri, lato tecnico, la fine del mese di febbraio 2023. Nel frattempo – termina la Regione – sta intervenendo il nuovo Temporary framework europeo, nato per rispondere alla crisi economica indotta dal conflitto in Ucraina, che potrebbe consentire maglie più ampie per le regole degli accordi di programma, e sulla base del quale sarà portato verso conclusione l’accordo Ast. Accordo che, con il conseguente avvio del piano industriale, apporterà un notevole beneficio per Ast e all’intero territorio regionale, con ricadute in termini economici anche per l’indotto, facendo delle acciaierie ternane un punto di riferimento europeo».

I sindacati

«Come richiesto congiuntamente da Cgil Cisl Uil e le organizzazioni metalmeccaniche Fim Fiom Uilm, si è tenuto – spiegano le organizzazioni sindacali – l’incontro con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei avente come tema l’Accordo di programma di Acciai Speciali Terni Arvedi. Presente il cavaliere Giovanni Arvedi insieme al management di Ast. La Regione ha illustrato il percorso svolto con i Ministeri competenti per quanto riguarda l’Accordo di programma, con l’obiettivo di giungere ad una intesa nel minor tempo possibile. Dallo stesso incontro è emerso che la discussione sul piano industriale, confermato dal Cavalier Arvedi, sarà oggetto di confronto tra le parti e avverrà immediatamente dopo la stesura dell’accordo di programma. Le Organizzazioni sindacali nello stigmatizzare sia il metodo dell’incontro, sia il poco coinvolgimento delle parti, hanno ribadito la necessità di uno sforzo collettivo, che deve avvenire attraverso una interlocuzione costante, visti gli importanti investimenti per Ast e tutto il territorio. Relativamente all’accordo di programma, su richiesta da parte sindacale di esplicitare meglio i contenuti, è stato asserito dalla Regione che per sorreggere la sostenibilità ambientale economica e sociale dell’azienda, garantendone gli investimenti annunciati, si sta lavorando con i Ministeri competenti su tavoli tecnici relativi a:

politiche energetiche;

sostituzione del gas con l’idrogeno verde;

piano di riconversione e messa in sicurezza della Fabbrica;

finanza agevolata;

infrastrutture;

ambiente.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che avrebbero preferito conoscere sia gli strumenti adeguati e le risorse, con particolare riferimento a quelle del Pnrr, ribadendo che il miliardo di euro annunciato dall’azienda Arvedi Acciai Speciali Terni rappresenta per il comprensorio ternano, umbro e per tutta la siderurgia italiana, un’opportunità da sostenere, tutti insieme».