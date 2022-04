Ast: altro cambio ai vertici. ‘Out’ il capo della sicurezza Re

di F.L.

Ancora un cambio ai piani alti dell’Ast di Terni, nell’ambito degli avvicendamenti che – con l’arrivo della nuova proprietà targata Arvedi – stanno interessando i posti chiave dell’acciaieria di viale Brin: stavolta a liberarsi è la poltrona del responsabile della sicurezza e dei servizi generali, occupata da Cristhian Re. Le voci di un possibile avvicendamento si rincorrevano da un po’, venerdì pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Dalle indiscrezioni che arrivano dalla fabbrica, la separazione tra l’azienda e il manager (arrivato in Ast a marzo 2020 dopo una lunga esperienza in A2A) sarebbe stata tra l’altro tutt’altro che serena.

Fatto sta che continua l’ormai intensa opera di rinnovamento dei dirigenti da parte del gruppo Arvedi, con il nucleo dei nomi scelti dalla gestione Burelli ormai fuori dai giochi. Il tutto mentre, nella predisposizione del nuovo organigramma dell’azienda, si attendono anche ritorni ‘importanti’, come quelli di Rocco Siano, già a capo della Lac 2, Massimo Calderini, ex direttore di stabilimento e da qualche mese consulente di Ast, e Alessia Balloriani, con un passato al Tubificio. A giorni si aspetta intanto anche la convocazione del tavolo al ministero dello Sviluppo economico – con il quale istituzioni e azienda sono in contatto, come ha sottolineato venerdì la presidente della Regione Tesei incontrando l’ad di Arvedi Mario Caldonazzo – nel percorso che dovrà portare alla stipula dell’accordo di programma.