Ast e l’innovazione: premiata per il sistema gestionale del Tubificio

Acciai Speciali Terni è stata premiata nella categoria Business Transformation dei SAP Quality Awards, riconoscimento attribuito alle aziende che utilizzano i prodotti più innovativi nelle soluzioni informatiche per le imprese. Il premio è stato consegnato in occasione dell’evento SAP Now 2021, manifestazione dedicata ogni anno alla business community italiana: un appuntamento dedicato all’innovazione di imprese e organizzazioni nel nostro Paese.

Le motivazioni del premio

Ast è stata premiata per aver sviluppato, nell’ambito del sistema gestionale della divisione Tubificio, un nuovo modello ottimizzato per la pianificazione della produzione, con lo scopo di monitorare in maniera più efficiente il rifornimento di materiali per soddisfare la domanda dei clienti a breve e medio termine. La riduzione delle attività a scarso valore aggiunto, una maggiore reattività della supply chain ai cambiamenti del mercato automotive e la garanzia di integrità dei dati coinvolti sono tra i principali benefici che questa innovazione garantirà ad Acciai Speciali Terni. Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra la Divisione Tubificio, la Direzione Information, Innovation & Communication Technology di Ast ed il partner tecnologico Minsait (società del Gruppo Indra). A ritirare il premio in rappresentanza di Ast presso il SAP Now 2021 di Milano, è stato Riccardo Sipone, responsabile ICT Enterprise Business Partner di Ast.