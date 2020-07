Ast, fermate lunghe: produzione a singhiozzo

Lo stop scatterà il 29 luglio alle ore 22: per la linea a caldo CB7 sarà in vigore per tutto il mese di agosto mentre la CB3 ripartirà il 22 agosto. Prosegue la produzione a singhiozzo di Ast dopo le ‘fermate’ stanno interessando da tempo il ‘cuore’ della produzione di viale Brin. L’informazione è stata data alle Rsu dall’ingegner Dimitri Menecali nella giornata di venerdì: segnale evidente che il mercato continua a presentare più problemi che opportunità in questa fase di lockdown. E il 2020 delle acciaierie ternane, messe in vendita da ThyssenKrupp, si preannuncia a dir poco faticoso. La gestione delle fermate sarà oggetto di futuri incontri ma fa il paio con il clima di costante tensione che si registra fra sigle sindacali e vertici aziendali: lo stato di agitazione va avanti e il percorso di cessione, ancora in fase embrionale, non aiuta a intravvedere una prospettiva certa.

