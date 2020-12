Ast: «Produzione torna importante. Vendita, a breve attese novità»

di F.L.

Il Covid non ha fermato la tradizionale messa di Natale organizzata da Ast per i suoi dipendenti anche se l’ha fatta spostare, per la prima volta a memoria d’uomo, fuori dai cancelli di viale Brin. La cerimonia si è svolta domenica pomeriggio presso il duomo di Terni. Ad officiare la celebrazione il vescovo, Giuseppe Piemontese, alla presenza tra gli altri dell’ad dell’acciaieria Massimiliano Burelli, dei dirigenti dell’azienda, del sindaco Leonardo Latini e dell’assessore regionale Paola Agabiti.

VIDEO – L’AD BURELLI PARLA DELLA VENDITA DI AST E DEL PIANO-PONTE

«Oggi le cose stanno andando meglio»

Il momento spirituale è stato anche quest’anno l’occasione per tracciare un bilancio di fine anno, in questo 2020 più complesso che mai, tra la pandemia e la vendita annunciata da parte di Tk. «È stato un anno inaspettato e particolarmente complesso – ha detto Burelli prima dell’inizio della cerimonia religiosa -, in un mercato difficile la pandemia ha acuito la situazione. La cosa positiva è che come azienda abbiamo gestito in maniera ottimale momenti difficili. Siamo stati presi ad esempio dalla comunità italiana per quanto riguarda la gestione delle attività in un momento particolare. Oggi la situazione è in miglioramento sia dal punto di vista sanitario che operativo perché abbiamo volumi produttivi che sono tornati a livelli pre-pandemia. Il primo trimestre del nostro nuovo anno fiscale ha visto volumi assolutamente importanti che stimiamo possano proseguire anche per il trimestre gennaio, febbraio e marzo. La profittabilità è ancora un po’ bassa perché il mercato è ancora depresso, ma siamo in grado di non fare cassa integrazione che è un bel messaggio. Dall’altro lato siamo in una fase in cui c’è molta aspettativa per capire cosa succederà nel prossimo futuro».

«A breve l’avvio del percorso di vendita»

Sulla cessione di Ast, Burelli ha detto che «troveremo una posizione nella quale il nuovo azionista di maggioranza o proprietario garantisca altri 136 anni di prosperità all’azienda. Una decisione comunque non è stata presa, l’apertura del processo di vendita deve essere sancita dal consiglio di amministrazione della Tk Ag, cosa che non è ancora capitata. I segnali informali dicono che a breve partirà». Infine sul piano-ponte e il dialogo con i sindacati: «Abbiamo fatto una serie di passaggi importanti, ci siamo riavvicinati. Penso che prima di Natale possiamo regalare un piano industriale che possa essere pronto per essere discusso al Mise».