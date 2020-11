Ast, salgono a 54 i casi di Covid-19

Aumentano ulteriormente i casi di positività al Covid-19 tra i dipendenti dell’Ast di Terni: l’ultimo aggiornamento, alla giornata di giovedì, parla di sei nuovi casi, a fronte dei quali si registrano anche due guarigioni. Il numero totale è così di 54 positivi attuali, a cui si aggiungono 53 lavoratori in isolamento su disposizione dell’Usl.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

I reparti interessati

In merito agli ultimi casi, tre di questi riguardano il settore Mov e due Px1 Trm. Tutti e cinque i lavoratori erano già in quarantena da qualche giorno per sintomatologia febbrile. Positivo poi anche un operatore interinale di Acc, probabilmente a causa di un contagio in ambito familiare. Tampone di controllo negativo, infine, per un lavoratore di PixQua e per un impiegato dell’amministrazione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON