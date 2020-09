Ast, altro lavoratore positivo al Covid-19

C’è un nuovo positivo al Covid-19 all’Ast di Terni, dove un lavoratore interinale di Pix2, in quarantena Usl dal 31 agosto, dopo due tamponi dall’esito incerto ha effettuato giovedì un terzo tampone il cui esito positivo è emerso nella giornata di sabato.

La decisione dei sanitari

L’ultimo giorno di lavoro in azienda del lavoratore risale al 26 agosto, ma l’Usl Umbria 2 ha comunque deciso cautelativamente di mettere in quarantena 6-7 colleghi che hanno lavorato a contatto con lui. Questi dovrebbero effettuare un tampone nei primi giorni della prossima settimana. Si tratta del terzo lavoratore attualmente positivo, dopo quello del Centro di finitura (quattro i colleghi in isolamento preventivo) e di un altro che però non è mai rientrato in azienda dopo essersi contagiato in vacanza.