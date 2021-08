Imbrattano mura, genitori si scusano e ripuliscono

Atti vandalici a danno delle mura del centro storico di Attigliano, in provincia di Terni. L’amara scoperta c’è stata nella mattinata di venerdì e nel giro di poche ore lo spiacevole episodio ha trovato una soluzione grazie all’intervento di alcuni genitori.

Il fatto

Via social è stato il Comune a rendere nota la situazione: «Ripristineremo il tutto nel più breve tempo possibile e farà in modo che questi gesti non restino impuniti». In realtà non è servito perché poche ore dopo qualcuno si è attivato per risolvere il problema: «I genitori di coloro che hanno sporcato le mura del centro storico, sono subito intervenuti scusandosi con l’intera comunità e ripulendo tutto. Questa presa di responsabilità è un grande esempio di quello che ci piace definire senso civico. Grazie», l’aggiornamento successivo dell’amministrazione guidata da Leonardo Vincenzo Fazio.