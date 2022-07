Auto contromano a Olmo: incidente sfiorato

Incidente sfiorato a Olmo. Una macchina intorno alle 19.15 di lunedì pomeriggio ha imboccato contromano via Trattati di Roma, parallela alla statale Trasimeno Ovest. Fortunatamente si è risolta senza danni la situazione. Solo qualche suonata di clacson ma le due corsie si sono prontamente fermate per permettere alla vettura l’inversione e la ripresa del senso normale di marcia. Non è la prima volta che all’imbocco della superstrada di Olmo in direzione Perugia (nella zona della Decathlon per intenderci) si verificano episodi simili negli ultimi mesi.

