Auto fuori strada a Bettona: un morto e un ferito grave

In aggiornamento

Tragico incidente stradale autonomo nel pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 16, a Bettona. Un’autovettura con a bordo due persone è finita fuori strada, ribaltandosi in un terreno. Pesante il bilancio: una persona è deceduta mentre un’altra – un uomo di 61 anni di età – è stata trasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, i vigili del fuoco di Assisi e gli operatori sanitari del 118.