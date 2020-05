Auto inseguita in zona Terni nord

Un inseguimento in piena regola quello avvenuto venerdì pomeriggio nella zona nord di Terni, poco dopo le 18.30. Mezzi dei carabinieri e della polizia locale si sono messi sulle tracce di una Volkswagen Golf di color argento metallizzato lungo via del Centenario, zona Campomaggiore e via delle Terre Arnolfe fino alla stazione di Cesi, dove il veicolo con una persona a bordo è stato fermato. Ignote le ragioni per cui il soggetto, di nazionalità italiana e residente a Terni – di mezza età – sia fuggito. Sono in corso accertamenti da parte dell’Arma; non si sarebbero comunque verificate colluttazioni all’atto del controllo della persona e del veicolo.

Seguono aggiornamenti