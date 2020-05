Terni, fuga in auto: da 6 anni senza patente

Un inseguimento in piena regola quello avvenuto venerdì pomeriggio nella zona nord di Terni, poco dopo le 18.30. Mezzi dei carabinieri e della polizia locale si sono messi sulle tracce di una Volkswagen Golf di color argento metallizzato lungo via del Centenario, zona Campomaggiore e via delle Terre Arnolfe fino alla stazione di Cesi, dove il veicolo con una persona a bordo è stato fermato dai militari del Nor di Terni.

Il motivo

Il conducente – un italiano di mezza età, residente a Terni e pluripregiudicato – è stato controllato dall’Arma. Nessun momento di tensione ma un dato apparso subito chiaro: da sei anni l’uomo è senza patente, in quanto revocata. Da qui la ragione della fuga repentina, subito fermata dai carabinieri, seguita però non solo dalle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, ma pure da una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.