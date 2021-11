Auto precipita dalla E45 a due passi dallo svincolo: ferita 43enne

Incidente stradale domenica mattina, intorno alle ore 9.30, lungo la E45 all’altezza di Ponte San Giovanni (Perugia) in direzione Cesena. Una donna perugina di 43 anni ha perso il controllo della propria vettura prima dello svincolo ponteggiano, precipitando sulla strada sottostante. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Perugia, è stata trasportata in ospedale in ‘codice giallo’ per le cure del caso: le sue condizioni – nonostante il politrauma riportato – non sono fortunatamente gravi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su