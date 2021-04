Autocarro in bilico a 1.200 mt d’altitudine: arriva il 115

È andato in affanno mentre guidava un autocarro in una stradina di montagna, a circa 1.200 metri di altitudine in località Pettino, nel territorio comunale di Campello sul Clitunno. Per questo motivo sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto per le operazione di recupero: tirfort e paranchi per trattenerlo – il mezzo è rimasto in bilico a lato della strada -, quindi è stato tirato. Azione tutt’altro che semplice considerando gli ancoraggi difficoltosi effettuati con deviatori di tiro.

