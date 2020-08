Avvolta dalle fiamme mentre usa il barbecue: grave una donna di Marsciano

Sono gravi le condizioni di una donna di 48 anni, residente nel comune di Marsciano, che nella tarda serata di martedì è rimasta vittima di un grave incidente domestico: mentre stava azionando il barbecue utilizzando l’alcool, è rimasta gravemente ustionata in più parti del corpo.

Condizioni gravi

Trasferita in ospedale dagli operatori del 118 in codice rosso, al momento – informa una nota dell’ospedale perugino – si trova nella ‘Sala Rossa’ del Santa Maria della Misericordia, dove un equipe di medici, coordinata dal dottor Mauro Chiovoloni, sta procedendo a metterla in sicurezza, dopodiché verrà trasferita in un centro importante grandi ustionati (probabilmente quello di Cesena o in alternativa quello di Roma). Le sue condizioni sono gravi per l’estensione in tutto il corpo di ustioni di primo e secondo grado. La prognosi è riservata.