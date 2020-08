Badante abbandona anziana e gli ruba gioielli: denunciata

La accudiva da tempo, poi di punto in bianco si è allontanata senza alcun preavviso. Non prima di aver rubato i gioielli in casa: una badante di origine romena è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Città di Castello per reato di abbandono di persona incapace e furto.

La scoperta

La donna aveva un regolare contratto lavorativo. All’improvviso ha fatto perdere le proprie tracce: un parente, andando a trovare l’anziana, si è reso conto che era sola e senza assistenza. Non era finita qui perché dall’appartamento mancavano i gioielli di famiglia, alcune stoviglie e la biancheria: i militari hanno avviato le indagini e in poco tempo hanno acquisito elementi concreti per incastrare la badante.