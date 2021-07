Balanzano, incendio su un terreno agricolo

Giornata complicata, quella di mercoledì, sul fronte degli incendi nel Perugino. La situazione più critica è stata quella registrata in alcune zone prossime al lago Trasimeno, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con più squadre e ben cinque velivoli. Nella serata di mercoledì, invece, a prendere fuoco è stato un terreno agricolo a Balanzano, nella zona di via della Gomma. Anche in questo caso il personale del 115 è venuto a capo della situazione, garantendo anche la sicurezza di alcuni capannoni industriali e attività presenti nell’area del rogo.

INCENDIO A BALANZANO – IL VIDEO