Banche a Terni: dopo l’addio di ISP pronta Fineco per via Oberdan

di S.F.

Dall’addio – con tanto di polemiche – della filiale di Intesa San Paolo è trascorso oltre un anno. Era il 4 giugno 2021 quando il gruppo bancario decise di ‘tagliare’ il suo spazio in via Oberdan 26, a ridosso del centro di Terni: a tredici mesi di distanza si registra movimento in tal senso. Motivo? È stata depositata una notifica preliminare di cantiere per lavori di sistemazione della durata prevista di novanta giorni.

ESTATE 2021, LA CHIUSURA CON POLEMICHE IN VIA OBERDAN

Fineco in arrivo

Già dalla notifica di cantiere si può intuire qualcosa. Da quanto risulta a umbriaOn in via Oberdan è prevista l’apertura entro la fine del 2022 di un Fineco Center: dietro l’operazione c’è la FinecoBank SpA, vale a dire la «banca diretta multicanale indipendente, leader in Europa nel brokerage» come si legge nel portale ufficiale della società dell’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Foti. Dunque si passa da una banca tradizionale ad un’altra più improntata al digitale. La domanda di autorizzazione risulta essere già presentata, tuttavia manca ancora il via libera per la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata).