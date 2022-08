Barcellona, Roma e ora Terni: Raúl Moro prima Fera spagnola. Seduta numero uno – Video

Condividi questo articolo su

















Novità iberica da martedì pomeriggio in casa Ternana. Raúl Moro è diventato il primo calciatore spagnolo nella storia rossoverde: l’esterno offensivo/trequartista classe 2002, ex Espanyol e Barcellona, arriva in prestito dalla Lazio. Il 19enne è entrato sul terreno di gioco dell’Asd Campomaggio insieme a Di Tacchio. C’è chi arriva e chi parte: Ferrante si è trasferito al Cesena, mentre per ora Spalluto continua ad allenarsi con le Fere nonostante la possibilità di cessione. Da segnalare un lungo colloquio – presenti anche alcuni membri dello staff – tra Cristiano Lucarelli e il ds Luca Leone, proseguito per circa venti minuti. Out alla ripresa Coulibaly, Falletti, Corrado, Ndir (lavoropersonalizzato), Diakitè, Bogdan (per precauzione dopo il trauma cranico di domenica sera), Martella, Pettinari e Donnarumma.