La Ternana risaluta Ferrante. Per Lucarelli un ex Barça, Raùl Moro

Porte girevoli nell’attacco Ternana a poco più di una settimana dall’inizio del mercato. Si registra un movimento di mercato in uscita atteso già da settimane, mentre davanti per le Fere è in arrivo un giocatore di scuola Barcellona: Cristiano Lucarelli è pronto ad abbracciare il trequartista 19enne Raúl Moro che, salvo improbabili passi indietro, nelle prossime ore sarà un giocatore rossoverde. Alexis Ferrante di nuovo ai saluti.

L’1-0 ALLA REGGINA NEL DEBUTTO CASALINGO

Davanti si cambia

La cessione dell’italo-argentino è stata ‘congelata’ per qualche giorno in seguito al doppio infortunio di Pettinari e Donnarumma. Con tanto di minuti finali concessi dal tecnico livornese nel vittorioso debutto casalingo con la Reggina domenica sera al Liberati. Ora tuttavia per il classe 1995 è tempo di salutare ancora i compagni di squadra: ad attenderlo c’è il Cesena di Domenico Toscano, club con ambizioni di promozione nel torneo cadetto. Inoltre a ‘rischio’ c’è anche Samuele Spalluto che, finora, non ha avuto minutaggio: secondo gianlucadimarzio.com c’è la Reggiana in pressing sulla Fiorentina per averlo. Una situazione quantomeno particolare: l’ex Gubbio è arrivato da poche settimane e di fatto a Lucarelli in linea di massima pare non piacere granché. D’altronde gli viene preferito Rovaglia.

STADIO-CLINICA, VERIFICA VIA PARCHEGGI: DEADLINE IL 3 SETTEMBRE

Arriva lo spagnolo

La batteria di trequartisti/ali è invece pronta a rinforzarsi con l’arrivo in prestito dalla Lazio del 2002 di scuola Barcellona che, in casacca biancoceleste, ha avuto modo di giocare diverse partite in serie A (l’ultima a febbraio nel 3-0 al Bologna) ed Europa League. Nel curriculum personale figurano anche numerose apparizione con le selezioni spagnole giovanili, dall’under 21 fino all’under 17. Questa volta si spera che non si replichi la situazione Spalluto: sul mercato servirebbe sintonia totale tra direttore sportivo e allenatore. Di norma funziona così.