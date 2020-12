La Bartoccini Fortinfissi Perugia comunica di aver riscontrato nel corso dei test svolti in data odierna la positività al Covid-19 di ulteriori cinque atlete, che portano il conteggio totale delle attualmente positive a sei unità. Tutte le giocatrici risultate positive non presentano sintomi e come da protocollo sono state messe in isolamento, seguite a distanza dallo staff medico della società.

