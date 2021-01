Baschi, soccorsa una 88enne caduta in casa

Intervento dei carabinieri, del 118 e dei vigili del fuoco giovedì mattina, intorno alle ore 10, presso un’abitazione di Baschi (Terni). A far scattare l’allarme sono stati i vicini di una donna anziana, una 88enne che vive da sola. Non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, si sono preoccupati delle sue condizioni di salute. Da qui la chiamata al 112 che ha portato all’intervento dei militari del locale comando stazione, insieme al 115 ed ai sanitari. Una volta aperta la porta, i soccorritori hanno trovato l’anziana a terra, cosciente, vittima della frattura di una gamba avvenuta presumibilmente nella prima mattinata. L’88enne è stata così medicata e condotta presso l’ospedale di Orvieto: non è in pericolo di vita ed è – riferisce l’Arma di Terni – in discrete condizioni di salute.

