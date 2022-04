Basket, una ternana nella Wnba: Lorela Cubaj alle New York Liberty

Una nottata dalle grandi emozioni per uno dei talenti sportivi ternani più in luce degli ultimi anni. La 23enne cestista Lorela Cubaj è pronta a sbarcare nella Wnba, la lega professionistica di basket femminile: la ala-pivot classe ’99 cresciuta nella Pink Basket e poi capace di imporsi alla Reyer Venezia prima e alla Georgia Institute of Technology poi, è stata chiamata dalle New York Liberty. La Cubaj – da tempo in azione anche in maglia azzurra – ha chiuso l’ultima stagione collegiale con una media di 10 punti, 4.3 assist e 11.3 rimbalzi di media. Ora c’è il grande salto. In un primo momento è stata scelta dalle Seattle Storm alla 18° chiamata assoluta, quindi il trade per la chiusura definitiva. Prosegue l’avventura – iniziata nel 2017 a 18 anni – negli Stati Uniti per lei.

