‘Benedetta’ da Tajani, la Salvati entra in Forza Italia – Le foto

«La nostra famiglia si allarga ulteriormente e, dopo il giusto tempo che è servito per confrontarci e riflettere, sono felice di annunciare l’ingresso del vice sindaco Benedetta Salvati in Forza Italia. Senza l’aiuto dell’onorevole Maurizio Casasco (parlamentare bresciano d’adozione e presidente emerito di Confapi, ndR), amico della famiglia Salvati, forse non sarebbe stato possibile: ha messo tutto il suo entusiasmo per convincere definitivamente Benedetta». Così il parlamentare Raffaele Nevi ha annunciato martedì, alla platea dell’hotel Garden, la novità politica del giorno, ovvero l’ingresso dell’assessore ai lavori pubblici della giunta Latini – uscita di recente dalla Lega – nel partito ‘azzurro’. Che sia il viatico anche per l’arrivo del ‘primo epurato’ – ovvero il sindaco Leonardo Latini – nel partito di Berusconi, è forse presto per dirlo. La Salvati ovviamente non potrà correre alle prossime amministrative, il suo nome tuttavia è spendibile tanto per l’eventuale giunta che, con un orizzonte appena più ampio, per le prossime elezioni regionali. Ieri la ‘famiglia’ ternana di Forza Italia, nell’iniziativa a sostegno del candidato sindaco Orlando Masselli, ha abbracciato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. «Ho dedicato gli ultimi 30 anni della mia vita a questa famiglia che è diventata la mia famiglia. E questo entusiasmo mi ripaga, mi rende fiero e orgoglioso di combattere, oggi come nel 1994, una battaglia anche per questa città». Poi si è rivolto a Masselli: «Sono venuto qui per sostenere la tua candidatura a sindaco e garantire l’impegno serio e leale di Forza Italia ad ogni livello. Questa città merita di essere seguita e di avere amici che le permettano di affrontare i tanti problemi che ha avuto e che ha ancora». Prima del vice premier, gli interventi e i saluti – introdotti da Giorgia Spitoni – di Sergio Bruschini, Edoardo Albert, Roberto Morroni, Andrea Romizi, Laura Pernazza e lo stesso Nevi. Con parole ‘al miele’ per l’amministrazione uscente e in particolare per l’assessore Stefano Fatale (ma pure per Sonia Bertocco che ha vissuto l’esperienza della prima ‘fase’ Latini) e i consiglieri Francesco Ferranti, Lucia Dominici, Doriana Musacchi e Valerio Mecarelli. Masselli nel suo intervento ha invece esortato tutti a impegnarsi a fondo in questi ultimi giorni che precedono il voto amministrativo.

