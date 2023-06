Berlusconi: la fine di un’era? Ne parla ‘Nero su Bianco’

L’Italia dice addio a uno dei protagonisti della politica: Silvio Berlusconi è morto lunedì all’ospedale San Raffaele di Milano. Cosa accadrà dopo di lui a Forza Italia, al suo impero, al governo di Giorgia Meloni, alla coalizione del centrodestra? Saranno gli argomenti del talk show ‘Nero su Bianco’ condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda martedì 13 giugno alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it). In studio con De Bai ci saranno il senatore Leonardo Caponi (già presidente della commissione industria del Senato), Ada Urbani (senatrice di Forza Italia), Bobo Craxi e Renzo Baldoni. Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

Condividi questo articolo su