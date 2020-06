È finito dentro il fiume e, nonostante i tentativi nel corso nella notte, non è riuscito a risalire l’argine. Un cane è stato salvato nella mattinata di martedì in zona Bevagna dai vigili del fuoco di Foligno: una volta recuperato è stato affidato alla clinica veterinaria di Narni per i controlli del caso e prepararlo ad una possibile adozione con microchip e vaccini già fatti. Per chi fosse interessato è possibile contattare la Usl di Foligno/Spoleto.

Condividi questo articolo su