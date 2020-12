Bevagna, due giovani arrestati per spaccio

Un panetto di hashish da 100 grammi, altri 8 grammi della stessa droga suddivisi in 3 bustine, 11 grammi di marijuana all’interno di 2 bustine e 900 euro in contanti. Questo il materiale di cui due giovani di 22 e 21 anni, entrambi di nazionalità italiana e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso la sera di Natale a Bevagna. I due sono stati fermati dai carabinieri bevanati a bordo di un’utilitaria e perquisiti. Presso l’abitazione di uno dei due ragazzi i militari hanno recuperato anche un bilancino di precisione, altro materiale per confezionare le dosi e altri 2 grammi di ‘erba’. Per entrambi i giovani è scattato l’arresto in flagrante con applicazione dei domiciliari. Arresto poi convalidato dal tribunale di Spoleto sabato mattina.

