Bimba di 2 anni precipita dal secondo piano: trasportata d’urgenza in ospedale

Sono in corso indagini da parte della polizia di Stato di Perugia in seguito a quanto accaduto nella tarda mattinata di mercoledì a Mugnano (Perugia). Una bambina di appena 2 anni di età è precipitata dalla finestra di un’abitazione posta al secondo piano di un edificio, da un’altezza di circa 6 metri. In seguito alla richiesta di intervento, la piccola – che sarebbe sfuggita alla madre, di origini colombiane, dopo che la stessa le aveva fatto il bagnetto – è stata raggiunta dagli operatori del 118 e quindi trasportata con l’elisoccorso Nibbio, in ‘codice rosso’, all’ospedale di Perugia. Avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica dei fatti, su cui sta lavorando l’autorità giudiziaria di concerto con la questura di Perugia.

