‘Blitz’ di Conte a Norcia: «Quinquennio per la ricostruzione»

Ha voluto salutare di persona i ragazzi dell’istituto ‘De Gasperi-Battaglia’ che finalmente, e dopo le proteste dei mesi scorsi da parte dei ragazzi e della dirigente scolastica, ha una sede che è stata inaugurata proprio lunedì 14 settembre, giorno di ripartenza delle scuole. Il premier Giuseppe Conte martedì mattina ha raggiunto Norcia dove, oltre alla preside Rossella Tonti, si è intrattenuto con il sindaco Nicola Alemanno, il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini e il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

«Sono qui perché questa è una comunità scolastica doppiamente colpita, da sisma e Covid – ha detto il presidente del Consiglio -. Questa mia presenza a Norcia non è solo un fatto simbolico, ma di sostanza. Perché rappresenta la solidarietà dell’interno Governo a questa comunità che ha sofferto e soffre ancora. La ricostruzione post-sisma non si può fare in pochi anni, serve un arco temporale minimo e quello di cinque anni è abbastanza credibile. Ciò che possiamo dire è che garantiamo il massimo impegno possibile, così come un costante confronto con i territori colpiti e chi li rappresenta. Oggi ho portato al sindaco Alemanno una bella notizia: nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo di ENI per accelerare la ricostruzione della basilica di San Benedetto. Questo progetto può dare davvero una spinta tangibile alla rinascita di un luogo così caro a tutti».