A Norcia una emozione doppia per gli studenti

Il ritorno a scuola è il simbolo della ripartenza, l’emblema della volontà corale di riprendere in mano il proprio futuro guardando alle nuove generazioni con fiducia e speranza. Ma a Norcia vale doppio visto che lì, gli studenti, erano lontano da una scuola vera non solo per il coronavirus ma anche per il terremoto. Ed è anche – e soprattutto per questo – che a Norcia nei prossimi giorni arriverà il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Due scuole inaugurate

Con questo spirito è stata inaugurata, a Norcia, la nuova struttura scolastica temporanea dell’istituto superiore ‘Battaglia’ progettata e realizzata dalla Provincia di Perugia che ha lavorato in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e la scuola, rappresentata dalla dirigente, professoressa Rosella Tonti. Inaugurato anche il nuovo plesso della scuola materna, primo tassello definitivo inserito nell’ampio progetto del nuovo polo scolastico nursino.

Erano presenti i ragazzi del 2016

Un taglio del nastro preceduto dalla presenza nel cortile antistante la scuola dei ragazzi dell’ultimo anno del liceo classico e dell’Istituto tecnico schierati a debita distanza e con le mascherine. «Li abbiamo voluti qui perché nel 2016 questi ragazzi frequentavano il primo anno – ha spiegato la professoressa Tonti – sono passati dalle tende ai container alla tenda collettiva. Questo è il primo anno che possono frequentare una scuola vera. Sono loro che stanno traghettando i loro compagni più giovani verso la rinascita».

Alemanno: «Si riparte in sicurezza»

Emozione e soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Norcia che ha evidenziato come il tema della ricostruzione delle scuole sia stato centrale per guardare al futuro con fiducia. «Si riparte in sicurezza sia dal terremoto che dal Covid – ha dichiarato il primo cittadino della città di San Benedetto – abbiamo lavorato in grande sinergia tra istituzioni a dimostrazione che quando si lavora insieme, senza guardare all’orientamento politico, si raggiungono gli obiettivi». Parole condivise dal Presidente della Provincia Bacchetta che è riuscita a consegnare la scuola per il primo suono della campanella, nonostante il fermo cantiere a causa del lockdown: «Possiamo davvero dire che le istituzioni hanno lavorato bene insieme».

La scuola materna

Il nuovo edificio ha preso il posto della ex piscina coperta, realizzata nel 1982 e che avrebbe necessitato di tante opere di adeguamento con il passare degli anni. Dal 2006 è iniziata l’opera di riconversione. In questa scuola sono ospitati 105 bambini e 36 sono all’asilo nido comunale.

Scheda tecnica del progetto Battaglia

Il progetto ha previsto la realizzazione di una nuova struttura scolastica temporanea presso l’area sede dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘R. Battaglia’ di Norcia in Via Lombrici. Tale struttura sarà sede scolastica provvisoria, destinata ad ospitare il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico. Nell’area di sedime è stata costruita la nuova struttura, a settembre del 2016, la Protezione Civile ha realizzato, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, un prefabbricato ad uso temporaneo, per l’immediata esigenza di ospitare aule scolastiche. Successivamente, mediante ordinanze del Commissario alla Ricostruzione, è stata definita la programmazione della ricostruzione degli edifici scolastici sia di competenza del Comune di Norcia che di competenza della Provincia di Perugia. Pertanto è in previsione la realizzazione di un nuovo polo scolastico, che risponda definitivamente alle esigenze degli istituti scolastici. Tale intervento, vista la complessità e l’estensione dell’area interessata, avrà necessariamente dei tempi di attuazione non brevi. E’ stato pertanto necessario provvedere a realizzare una struttura, in luogo dei precedenti moduli prefabbricati posti presso l’area di sedime dell’Istituto ‘Battaglia’ di Norcia, che temporaneamente accolga gli spazi didattici, fino alla realizzazione del nuovo polo scolastico. La nuova struttura scolastica temporanea è stata realizzata sull’impronta della precedente struttura a moduli prefabbricati. L’opera è stata finanziata dal Dipartimento di Protezione e dal MIUR, per un importo di € 1.101.700,93. I lavori sono iniziati in data 26/09/2019 e si sono conclusi in data odierna. La progettazione e direzione lavori è stata interamente a cura dei tecnici della Provincia di Perugia, con conseguenti notevoli economie in termini di spesa e di tempi per il completamento dell’intervento. L’impresa esecutrice è il raggruppamento temporaneo di imprese Mammoli Edilizia srl di Todi e ANC Costruzioni di Roma. I lavori dovevano essere conclusi a metà aprile, ma a seguito dell’emergenza Covid, vi è stata una sospensione del cantiere di circa 3 mesi: alla ripresa dei lavori, è stato possibile anche realizzare ulteriori opere rispetto a quelle previste, riguardanti in particolari una migliore sistemazione e fruibilità delle aree esterne. La nuova struttura, ad un unico piano, ha una superficie complessiva lorda di 890,00 mq circa. Gli spazi sono così distinti: n. 21 aule, 1 sala professori, 1 segreteria, 2 blocchi bagni distinti per maschi e femmine, 2 bagni disabili, 1 locale tecnico, 1 locale per personale ausiliario. Il numero massimo di occupanti è 300 persone. La struttura portante sismoresistente è in acciaio. Le pareti interne ed esterne sono realizzate con tecnologia a secco. Gli impianti di riscaldamento e ricambio d’aria sono di ultima generazione, a massima efficienza energetica. Gli infissi sono in pvc. L’edificio garantisce ottime prestazioni di isolamento acustico ed energetico.