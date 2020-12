Condividi questo articolo su

















Sabato mattina Padre Enzo Fortunato si è intrufolato nella Basilica Superiore di Assisi, dove Andrea Bocelli stava registrando il concerto di Natale. Il video (pubblicato in diretta sui social) ci permette di avere un’idea delle atmosfere che si respireranno quel giorno. Il concerto andrà in onda dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.