Botte a Monteluce fra un uomo e una donna. Spunta coltello

Intervento della polizia di Stato di Perugia presso un’abitazione in zona Monteluce per una violenta lite fra due cittadini stranieri. A chiedere aiuto al 113 è stata una donna di nazionalità nigeriana che ha spiegato che due suoi amici connazionali – un 33enne e una donna di 25 anni – se le stavano dando di santa ragione, tanto da rimanere entrambi feriti. I due sono stati intercettati dalla Volante e riportati alla calma: hanno spiegato che la lite era scoppiata per motivi futili, banali. In particolare la ragazza ha ammesso che per difendersi, per far desistere il 33enne, aveva afferrato un grosso coltello da cucina, ferendo l’uomo ad una mano. Alla fine sono stati entrambi denunciati per lesioni personali – aggravate nel caso della 25enne – ed il coltello è stato posto sotto sequestro.

