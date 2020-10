«Bus superaffollati»: la protesta parte dal Ternano

«Enormi criticità emerse sul trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle linee scolastiche su tutto il territorio provinciale». Daniele Marcelli (consigliere comunale ad Avigliano Umbro e consigliere Cal regionale) e Tamara Grilli (consigliere comunale ad Amelia e consigliere provinciale) presenteranno un atto di indirizzo alla Provincia di Terni – al momento sottoscritto da Laura Pernazza (sindaco di Amelia), Lucia Dominici (consigliere comunale a Terni), Sergio Bruschini (consigliere comunale a Narni), Vanio Ortenzi (consigliere comunale a San Gemini), Fabio Carloni (vicesindaco di Baschi), Roberto Morelli (consigliere comunale ad Avigliano Umbro) ed Elia Franciosa (consigliere comunale ad Alviano) – per affrontare «con urgenza il tema insieme a Regione Umbria e a Busitalia, per trovare una soluzione tempestiva che vada a migliorare la sicurezza ed il rispetto delle norme per la prevenzione del contagio».

Le segnalazioni

«Nelle prime due settimane di scuola abbiamo avuto modo di verificare, grazie alle segnalazioni di molti utenti – scrivono – le enormi criticità emerse sul trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle linee scolastiche su tutto il territorio provinciale. Autobus superaffollati che oltrepassano di gran lunga la capienza massima prevista dalla normativa anti-Covid (80% dei posti seduti più alcune unità in piedi) e che non consentono assolutamente il distanziamento sociale previsto con particolare riferimento ad alcune linee extraurbane. In alcuni casi interi gruppi di studenti sono costretti a rimanere a terra a causa di questa situazione, senza avere corse aggiuntive a disposizione».

«Chiara disorganizzazione»

«I ragazzi di fronte alla situazione risultano disorientati e non capiscono come sia possibile che a fronte di regole molto rigide all’interno degli ambienti scolatici ci sia una chiara disorganizzazione sui trasporti pubblici che li espone a rischi o disservizi. Dalla Francia – concludono – inoltre ci arrivano dati che confermano l’importanza del tema: il 75% dei nuovi contagi proviene da ambienti scolastici e dagli spostamenti degli studenti. Per questo come amministratori ci sentiamo in dovere di intervenire». L’atto d’indirizzo è stato presentato venerdì mattina da Tamara Grilli, consigliere comunale ad Amelia e consigliere provinciale, e potrà essere sottoscritto da tutti i sindaci e gli amministratori comunali.