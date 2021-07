Nuovo incidente nell’area di Castelluccio di Norcia nella mattinata di giovedì. Un 57enne tedesco – residente in Svizzera – è precipitato con il deltaplano ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso – manifestava forti dolori all’addome – con l’utilizzo di un elicottero: si trova al ‘Santa Maria’ di Terni in condizioni non gravi per gli accertamenti. Per lui diverse contusioni con prognosi di pochi giorni. Uscirà dal nosocomio dopo un breve periodo di ricovero sotto osservazione.

A fine giugno morto un 60enne