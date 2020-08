Calcio Lnd Umbria, ancora incertezza

«La data di inizio degli incontri di coppa e di campionato di tutte le categorie sarà resa in un successivo comunicato». Manca ancora la data per la ripresa del calcio dilettantistico umbro, come certificato nel documento da oltre 100 pagine pubblicato martedì dal comitato regionale: posticipata la scadenza delle iscrizioni a lunedì 24 agosto – in un primo momento era stata fissata al 18 – per le formazioni di Eccellenza e Promozione.

IL COMUNICATO DI MARTEDÌ SULLA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

CALCIO DILETTANTISTICO IN UMBRIA: ANCORA NIENTE DATA PER LA RIPARTENZA

Lo stato di emergenza e la difficoltà

Per quel che concerne le altre scadenze per le iscrizioni, sono state fissate – parlando dei campionati principali – al 27 agosto per la 1° categoria, al 1° settembre per la 2° categoria e al 15 settembre per l’eccellenza femminile. L’ultimo termine arriva al 13 ottobre e riguarda i tornei under 17 e 15 per il calcio a 5. A bloccare la ripartenza in primis c’è la proroga dello stato di emergenza per il covid-19 fino al 15 ottobre: molto complicato ipotizzare una ripartenza prima di questa data. D’altronde il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato chiaro in seguito all’ultimo consiglio federale: «Siamo preoccupati per l’idea che bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti e totalmente per i dilettanti».