Lo avevamo anticipato prima della partenza: Corrado Montecaggi non andava in Spagna solo per partecipare. E infatti insieme a Daniele Riga hanno scritto un’altra pagina memorabile per il calciobalilla azzurro. Alla Coppa del Mondo 2025 di Saragozza, i due hanno conquistato la medaglia d’oro nella specialità classic, battendo in finale l’agguerrita coppia belga formata da Michael Smulders e Michaël Vanhoutte.

Per Montecaggi – già protagonista assoluto a Nantes 2022 con due ori e un argento – si tratta dell’ennesima conferma di una carriera di alto livello, costruita su talento, dedizione e spirito di squadra. A completare una giornata straordinaria per i colori italiani è arrivato anche il terzo posto di Luigi Iannone e Domenico Smario, che con il loro bronzo firmano una doppietta tricolore da incorniciare.

«È il cuore azzurro che batte forte in ogni angolo del mondo», scrive la Federazione paralimpica italiana calcio balilla celebrando sui propri canali il risultato ottenuto dai suoi atleti. Un successo che sa di orgoglio ternano, e che conferma quanto lo sport, anche nelle sue discipline meno convenzionali, sappia unire passione, talento e amicizia.