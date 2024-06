Umbria, caldo torrido ma da domenica si cambia: temperature anche sotto la media

Il solstizio d’estate porta con sé un’intensa ondata di calore anche in Umbria, dove già nel primo pomeriggio di giovedì, a Terni, si sono raggiunti i 35 gradi (36 quelli percepiti, comunque al di sotto dei 39 previsti). Ma non è escluso che venerdì si possano raggiungere valori vicini ai 40°C nelle ore più calde. Un primo annuncio d’estate che fortunatamente, però, non durerà molto.

Secondo i modelli meteorologici di Umbria Meteo, è prevista infatti instabilità atmosferica debole-moderata da domenica 23 giugno fino a giovedì 27 giugno, con temperature che torneranno nella media o scenderanno anche al di sotto. Intanto anche giovedì l’Umbria e l’Italia sono state completamente invase dalla polvere sahariana, spinta verso nord-est dall’espansione meridiana dell’anticiclone africano.