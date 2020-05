Calvi, bruciano 3 auto: l’origine è accidentale

Altre auto in fiamme di notte nel ternano. Dopo i due incendi che hanno interessato altrettante vetture nella notte fra sabato e domenica a Terni, il primo in strada Valserra e il secondo in via Varese nel quartiere di San Giovanni, la notte seguente – quella fra domenica e lunedì – un fatto analogo è avvenuto a Calvi dell’Umbria. Intorno alle una, infatti, nel parcheggio di via della Collegiata sono andate a fuoco tre automobili e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni ha evitato conseguenze ancora più pesanti. Indagini – sia da parte dei vigili del fuoco che dell’Arma dei carabieri – sono in corso per risalire alle cause. Secondo quanto ricostruito, l’origine dell’incendio sarebbe del tutto accidentale, ovvero legata al corto circuito che avrebbe interessato un’auto alimentata a gpl con successivo coinvolgimento di quelle parcheggiate accanto. Una quarta macchina ha riportato danni a causa del calore sprigionatosi.

