Terni, bruciano 2 auto nel giro di mezz’ora

Due incendi d’auto a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro. Entrambi intorno alle ore 3 della notte fra sabato e domenica, a Terni. Sin troppo sospetto l’accaduto per pensare solo ad una casualità e non alla mano di un vandalo. Il primo rogo è avvenuto in strada Valserra ed il secondo in via Varese, nella zona di San Giovanni. Due autovetture sono andate distrutte nonostante gli interventi dei vigili del fuoco ed ora sono in corso indagini da parte del Corpo e delle forze dell’ordine per capire – acquisendo elementi certi – se dietro i due episodi vi sia davvero il dolo, come è naturale pensare.

